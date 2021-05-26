Госдума приняла закон об изменениях в актуарной деятельности

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на совершенствование регулирования актуарной деятельности. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон предоставляет возможность заключения гражданско-правового договора об осуществлении актуарной деятельности юридическим лицом, в штате которого работают не менее двух актуариев. Устанавливается гражданско-правовая ответственность юрлица за убытки, причиненные заказчику, которые явились результатом действий или бездействия, совершенных его работником - субъектом актуарной деятельности.

Для проверки достоверности оценки рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций предусматривается проведение ответственным актуарием проверки заключения по результатам обязательного актуарного оценивания деятельности этих организаций. По результатам проверки актуарного заключения составляется отчет о результатах проверки, который направляется в ЦБ РФ.

Исключается возможность проведения проверки актуарных заключений ответственными актуариями, у которых может быть заинтересованность в заведомо недостоверной оценке финансовой организации. Предусматривается, что такая проверка будет проводиться только в отношении наиболее социально значимых страховых организаций.

Уточняется и дополняется перечень оснований для принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных актуариев, а также вводится ограничение сроком до пяти лет на повторное включение в единый реестр исключенных из него ответственных актуариев. За саморегулируемой организацией (СРО) актуариев закрепляется право разрабатывать проекты федеральных стандартов актуарной деятельности, которые после согласования их советом по актуарной деятельности будут утверждаться уполномоченным органом.

Основные поправки

Поправки, принятые во втором чтении, устанавливают дополнительные требования к актуарному заключению, а также требования к отчету о результатах проверки актуарного заключения и к иным результатам актуарной деятельности для определения величины страховых резервов, обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения, порядку и срокам их представления и опубликования.

В закон "Об организации страхового дела в РФ" вносятся поправки, предусматривающие, что отчет о результатах проверки актуарного заключения представляется страховой организацией в Банк России не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом, если иной срок представления такого отчета не установлен регулятором. В закон "О негосударственных пенсионных фондах" вносятся поправки, предусматривающие включение в перечень функций НПФ расчет величины обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и по пенсионным договорам в случаях и в соответствии с требованиями, которые могут быть установлены Банком России.

Уточняются требования к пенсионным правилам НПФ: предусматривается обязанность НПФ привлекать актуария для расчета величины обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и пенсионным договорам, если это предусмотрено нормативными актами Банка России. Устанавливается обязанность НПФ представлять в Банк России отчет о результатах проверки актуарного заключения в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, если иной срок не установлен нормативным актом ЦБ.

Предусматривается, что Банк России устанавливает требования к внутренним документам НПФ, связанным с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.