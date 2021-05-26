Чернышенко заявил, что Роскомнадзор успешно переводит услуги в электронный вид

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор успешно реализуют работу по переводу услуг в цифровой формат и планирует расширять такой функционал в будущем. Об этом в видеообращении сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговом заседание коллегии Роскомнадзора.

"Я отдельно хотел бы остановится на цифровой трансформации, которую осуществляет ваше ведомство, Роскомнадзор широко использует цифровые технологии, внедряет в работу и искусственный интеллект (ИИ) и расширяет электронное межведомственное взаимодействие <…>. С 2020 г. в электронный вид переведена услуга регистрации СМИ, а с 2021 г. [будет переведена] регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения", - сказал он.

Чернышенко отметил, что данная работа продолжается. "Массовые услуги и разрешительные функции поэтапно будут переходить в цифровой формат и по итогам 2020 года в рейтинге правительства по цифровой трансформации Роскомнадзор занял второе место среди всех министерств и ведомств. <…> Среди ключевых задач остается снижение количества правонарушений в сфере ИТ, создание инструментов и сервисов для защиты граждан от киберугроз. Работа над этой повесткой ведется Роскомнадзором, в том числе в рамках федерального проекта "Информационная безопасность", - добавил вице-премьер РФ.