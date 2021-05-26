Расширен перечень финорганизаций по взаимодействию с клиентами на портале Госуслуг

МОСКВА, 26 мая./ТАСС/. Расширен перечень финансовых организаций, которые могут взаимодействовать с клиентами через сервис "Цифровой профиль" на портале Госуслуг. Теперь сервис позволяет пользователям дистанционно передавать сведения о себе в микрофинансовые организации для проведения процедур идентификации и оценки кредитных рисков при получении онлайн-займов. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

Отмечается, что первые микрофинансовые организации уже прошли все этапы технического подключения, в рамках которого была обеспечена защита каналов получения информации. Еще несколько участников рынка находятся в процессе интеграции с сервисом.

"Сервис реализован с учетом всех необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству. Важно, что любая передача сведений из государственных источников коммерческим организациям для получения услуг осуществляется исключительно с согласия пользователя", - пояснил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин отметил, что большой интерес микрофинансовых организаций к сервису обусловлен желанием совершенствовать свои внутренние процедуры и повышать качество предоставляемых услуг, "делая их доступными, удобными и безопасными для потребителей".

О сервисе "Цифровой профиль гражданина"

Сервис "Цифровой профиль гражданина" на портале Госуслуг был запущен в промышленную эксплуатацию 20 мая 2020 года Минцифры России совместно с Банком России. Первыми участниками такого цифрового взаимодействия с гражданами стали банки и страховые организации.

Сервис позволил гражданам через личный кабинет на Госуслугах дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать необходимые услуги полностью в цифровом виде без посещения офисов.

В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. Список доступных сведений постоянно расширяется. Так, в марте 2021 года на портале Госуслуг через цифровой профиль гражданина реализован механизм передачи справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. После получения согласия от гражданина на предоставление данных справка автоматически направляется в банк, а в личном кабинете пользователя Госуслуг фиксируется информация, когда и кому было дано согласование.

