Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о падении белорусской экономики

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Прогнозы Запада о стагнации и падении белорусской экономики не сбылись, она демонстрирует устойчивый рост. Об этом заявил, выступая в среду в парламенте Белоруссии, премьер-министр страны Роман Головченко.

"Вопреки прогнозистам из западных агентств, предрекавшим нам стагнацию и падение, белорусская экономика набрала неплохой темп", - отметил премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

В качестве примера Головченко сообщил, что "темп роста валового внутреннего продукта составил 102,5% к уровню прошлого года, обеспечен высокий рост объемов промышленного производства - 111% при минимальном уровне складских запасов". "Сохранена устойчивость во внешнем секторе, высокими темпами растет экспорт, обеспечено положительное сальдо внешней торговли - более $800 млн. Это рекордный показатель за последние 10 лет", - констатировал глава белорусского правительства.