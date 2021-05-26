Омбудсмен в сфере МСП предложила ввести "больничные" для бизнеса в трудных ситуациях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова предложила ввести механизм налоговой лояльности для российских компаний, по которому они будут иметь гарантированную помощь от государства в сложные времена. Об этом говорится в ее докладе, посвященном развитию сектора, который представлен бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову.

"Ввести механизм налоговой лояльности для компаний, честно выплачивающих свои налоги. Такие компании "со стажем" должны иметь гарантированную помощь от государства в сложные для них времена - своеобразные "больничные" для бизнеса", - говорится в докладе, который имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению Татуловой, эта мера "ни в коем случае не исключает необходимость мер поддержки для стартапов, а скорее дополняет их".

Общественный омбудсмен предложила системно работать над повышением уровня доверия между населением, бизнесом и властью. В частности, "продолжить тенденцию максимального упрощения взаимодействия бизнеса и власти, ярко проявившуюся в результате прошлогодней трансформации". "Получение государственной поддержки в один клик, без сбора дополнительных документов (как в случае дополнительных выплат семьям с детьми в условиях пандемии), повышает доверие граждан и бизнеса к власти, так как правительство РФ само делает первый шаг навстречу гражданам и предпринимателям, отказавшись от дополнительных бюрократических проверок, упростив процедуру представления помощи", - отмечается в докладе.

Также она выступила за "устойчивость правовых конструкций, стабильность и предсказуемость правовых условий для повышения уверенности бизнеса в завтрашнем дне". "Нужно минимизировать случаи одностороннего пересмотра условий со стороны государства. Это способствует укреплению доверия людей к бизнес-среде", - указано в документе.