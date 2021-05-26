Белоруссия может ограничить для Запада транзит через республику

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Белоруссия в ответ на санкционную политику Запада подготовила различные варианты ответных мер, включая эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита. Об этом премьер-министр страны Роман Головченко заявил в среду в парламенте, где проходит встреча парламентариев с президентом Александром Лукашенко.

"Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию, - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", - отметил премьер, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Между тем, сказал Головченко, в Минске рассчитывают "на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата". "Предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей", - отметил премьер-министр Белоруссии.

23 апреля нынешнего года пресс-служба белорусского правительства сообщила о введении запрета на шесть месяцев на ввоз в страну продукции групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других) "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". 5 мая вступило в силу соответствующее постановление Совмина Белоруссии, которым установлен перечень запрещенных к ввозу и реализации в республике товаров ряда зарубежных компаний из стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц.