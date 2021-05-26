EASA рекомендовало не использовать воздушное пространство Белоруссии

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), штаб-квартира которого находится в Кельне, вслед за рекомендацией ЕС призвало авиакомпании облетать воздушное пространство Белоруссии. Об этом говорится в бюллетене, который поступил в ТАСС в среду.

В пункте "Рекомендации" говорится: "Операторам, которые осуществляют основную деятельность в одной из стран - членов EASA, следует избегать операций в районе полетной информации Минска (вся территория Белоруссии - прим. ТАСС)". Исключения составляют ситуации, когда это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров в непредвиденных ситуациях.

Ранее уже ряд европейских авиакомпаний заявили о том, что перестанут использовать воздушное пространство Белоруссии. Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.