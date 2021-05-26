{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

EASA рекомендовало не использовать воздушное пространство Белоруссии

Некоторые европейские авиакомпании уже заявили о том, что не будут совершать полеты над территорией Белоруссии

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), штаб-квартира которого находится в Кельне, вслед за рекомендацией ЕС призвало авиакомпании облетать воздушное пространство Белоруссии. Об этом говорится в бюллетене, который поступил в ТАСС в среду.

На эту тему
Какие страны ограничили авиасообщение с Белоруссией
Какие страны ограничили авиасообщение с Белоруссией

В пункте "Рекомендации" говорится: "Операторам, которые осуществляют основную деятельность в одной из стран - членов EASA, следует избегать операций в районе полетной информации Минска (вся территория Белоруссии - прим. ТАСС)". Исключения составляют ситуации, когда это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров в непредвиденных ситуациях.

Ранее уже ряд европейских авиакомпаний заявили о том, что перестанут использовать воздушное пространство Белоруссии. Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Компания "Шелл нефть" приступила к расширению производства масел на заводе под Тверью
Порядка 95% сотрудников завода являются жителями Тверской области, расширение производства позволит создать около 500 рабочих мест
Читать полностью