Омбудсмен Татулова предложила сфокусироваться на отраслевой поддержке МСП в России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова предложила перейти от категорийной к отраслевой поддержке сектора в России. Об этом говорится в ее докладе, посвященном развитию сектора, который был представлен бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову.

"Необходимо изменить подход государства к развитию предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства. Предлагается отказаться от развития бизнеса по категориям (микро-, малый, средний бизнес), перейдя к формированию стратегий развития и мер поддержки по каждой отрасли предпринимательства", - отмечается в докладе, который имеется в распоряжении ТАСС.

По ее мнению, необходимо отказаться от критериев отнесения предприятий к субъектам МСП по количеству сотрудников предприятия и "сформировать реальные критерии по каждой отдельно взятой отрасли". "Необходима разработка мер по стимулированию долгосрочного существования и развития уже действующего бизнеса путем активизации роста на каждом этапе его жизненного цикла", - говорится в документе.

Как заметила Татулова, в настоящее время поддержка сектору оказывается "без учета отраслевой специфики и возраста бизнеса", однако каждая отдельно взятая отрасль имеет свои особенности и условия деятельности, которые "не учитываются при разработке мер поддержки со стороны государства и обязательных к исполнению требований". Кроме того, для всех отраслей бизнеса применяется единый налоговый подход, что "не способствует индивидуальному подходу к их развитию".

Общественный омбудсмен также указала, что подавляющее большинство мер поддержки направлено на начало предпринимательской деятельности и выход на рынок, со стороны государства "не уделяется достаточного внимания именно развитию и росту уже существующего бизнеса".

Поддержка бизнеса в России

В России малому и среднему бизнесу доступны льготные кредиты, госгарантии, информационное и юридическое сопровождение со стороны властей. Основным институтом, через который реализуется поддержка малого бизнеса, является государственная Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

В 2019 году правительство РФ запустило национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2020 году он был доработан: на место разовых мер поддержки пришли комплексные услуги для предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса, начиная с самозанятости. Все эти меры, согласно паспорту нацпроекта, позволят увеличить численность занятых в сегменте МСП до 23 млн человек по итогам 2024 года.