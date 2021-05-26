Министерства представят концепцию по электротранспорту в России до 2030 года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/.Минпромторг и Минэкономразвития РФ в ближайшее время представят концепцию развития электротранспорта в России до 2030 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, пока производство электромобилей в стране слишком дорогое и делает необходимыми стимулы для компаний, также Минпромторг ожидает более активного развития газового транспорта в стране.

"Минпромторг совместно с Минэкономразвития в ближайшее время представят в правительство концепцию развития электротранспорта в России на период до 2030 года. Она, в частности, будет нацелена на создание высокотехнологичной отрасли по производству электромобилей", - сказал министр.

По его словам, имеющиеся в России технологии по производству электромобилей пока слишком дороги. В частности, речь идет о электробусах "Камаза", автобусах и электрогазелях ГАЗ, коммерческого транспорта компании Sollers на базе УАЗа, электромобилях Zetta и разработке "Автоваза" "Лада Веста Электрик". "Но пока что технологии, которыми обладают наши производители, не дают возможности снизить цены до уровня, удовлетворяющего запросы рынка, который в России пока не столь велик. Даже электробусы используются только в крупных агломерациях, потому что это пока дорого", - отметил глава Минпромторга.

"Однако скажу вам прямо: для того, чтобы был какой-то масштабный рывок по электродвижению в России, нужно, чтобы электромобили по цене могли конкурировать с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Причем не только бензиновыми, но и на компримированном, а также на сжиженном газе", - сказал Мантуров. По мнению Минпромторга, направление авто на газе будет более активно развиваться в РФ, в будущем с переходом на использование водорода.

"И я считаю, что мы должны поступательно развивать технологии с использованием своих ресурсов. Однако не стоит забывать и про электродвижение - его будем стимулировать, исходя из целесообразности развития компетенций",- сказал министр.

Ранее Минпромторг заявлял, что власти РФ планируют с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж "зеленых" машин, работающих на водороде, электричестве и газе. В конце апреля Минпромторг сообщал, что планирует до конца года разработать концепцию производства автомобильного транспорта с низким углеродным следом, в рамках которой определится со сроками по обязательной доле производства "зеленых" машин. Министерство разрабатывает эту концепцию по поручению правительства и намерено в ее рамках принять решения по видам производимого транспорта, уровню локализации, мерам стимулирования и т. д.