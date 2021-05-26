МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор не видит оснований для роста цен на рыбу и рыбопродукцию в России. Об этом журналистам сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор не видит оснований для роста цен на рыбу и рыбопродукцию. Мы всесторонне изучили ситуацию и пришли к выводу, что появившаяся в ряде СМИ информация с угрозами о росте цен объясняется тем, что отдельные представители рыбоперерабатывающей промышленности пытаются избежать ветеринарно-санитарного контроля со стороны Россельхознадзора, прибегая к информационным спекуляциям", - сказала она.

По ее мнению, отсутствие контроля и проверок может привести к самым неприятным ситуациям, включая прямые риски для жизни и здоровья людей. Так, только в Приморском крае в прошлом году при перевозках рефрижераторными контейнерами рыбы и рыбопродукции выявлено 166 нарушений, большая часть которых приходится на несоблюдение температурного режима. В текущем году это количество нарушений по сравнению с прошлым годом возросло. Так, в Приморском крае уже установлено 92 нарушения.

"Вся перевозимая продукция предполагалась в пищу людям. Благодаря оперативному контролю со стороны Россельхознадзора недоброкачественная продукция не поступила на прилавки магазинов", - сказала Мелано.

26 мая газета "Коммерсантъ" написала о том, что, по мнению некоторых участников рынка, из-за противоречивости правил перевозок рыбной продукции с Дальнего Востока растут издержки производителей, что приводит к росту цен на продукцию.