Самозанятые Архангельской области будут получать поддержку как малый бизнес

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на сессии одобрили в окончательном чтении внесение в региональный закон о развитии малого и среднего предпринимательства изменений, которые обеспечат самозанятым равную поддержку с МСП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного собрания.

"Самозанятые получат равную с представителями малого и среднего бизнеса поддержку. Соответствующие изменения в областной закон одобрены во втором чтении", - сказали в пресс-службе.

Речь идет о финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержке, помощи в получении дополнительного профессионального образования, поддержке в сфере инноваций и промышленного производства и других мерах. Предусмотрено также устанавливать за счет средств областного бюджета дополнительные формы поддержки самозанятых граждан. Например, самозанятые могут воспользоваться государственными мерами поддержки, к которым относятся консультации в центре "Мой бизнес" на базе агентства регионального развития, оформление поручительства в гарантийной организации Архангельской области.

Эти положения предлагается применить на время проведения в России эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" до 31 декабря 2028 года включительно. Меры поддержки будут распространяться на тех, кто ведет деятельность на территории Архангельской области. На сегодняшний день из 9 970 жителей региона, перешедших на специальный налоговый режим, только 6 610 работают на территории области.

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" ввели в Архангельской области с июля 2020 года. Преимущество такого налогового режима в том, что официально зарегистрированные самозанятые легализуют свой бизнес. Для них налог на профессиональный доход составляет 4% при работе с физлицами и 6% - при работе с юрлицами и ИП. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Самозанятому нет необходимости регистрироваться в качестве предпринимателя, не надо представлять отчетность в налоговый орган.