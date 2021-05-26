{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Подкомиссия решила повысить ставку экспортной пошлины на лом до €70 за тонну

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла решение повысить минимальную экспортную пошлину на лом и отходы черных металлов с €45 до €70 за тонну, сообщил Минпромторг.

"Процентная составляющая пошлины останется неизменной - 5% от таможенной стоимости. При этом для повышения эффективности таможенного администрирования и предотвращения занижения таможенной стоимости при экспорте будет изменен минимальный размер пошлины с €45 до €70 за тонну. Таким образом, ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов составят 5%, но не менее €70 за 1 тонну", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект постановления правительства будет подготовлен Минэкономразвития в ближайшее время, отмечает Минпромторг.

Теги
Россия
Путин 26 мая проведет совещания по экономическим вопросам и по гособоронзаказу
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что 26 мая - День российского предпринимательства
Читать полностью