Подкомиссия решила повысить ставку экспортной пошлины на лом до €70 за тонну

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла решение повысить минимальную экспортную пошлину на лом и отходы черных металлов с €45 до €70 за тонну, сообщил Минпромторг.

"Процентная составляющая пошлины останется неизменной - 5% от таможенной стоимости. При этом для повышения эффективности таможенного администрирования и предотвращения занижения таможенной стоимости при экспорте будет изменен минимальный размер пошлины с €45 до €70 за тонну. Таким образом, ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов составят 5%, но не менее €70 за 1 тонну", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект постановления правительства будет подготовлен Минэкономразвития в ближайшее время, отмечает Минпромторг.