Нагрузку на электросети в Краснодаре будут распределять между несколькими энергоцентрами

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Питание в летние пиковые периоды использования электроэнергии в Краснодаре будет распределяться по различным энергоцентрам, расположенным в городе. Данные действия помогут снизить риски возникновения аварийных ситуация, аналогичных тем, которые отмечались в городе летом 2020 года, сообщил в ходе брифинга главный инженер краснодарского филиала ПАО "Россети Кубань" Владимир Безуглый.

В июле 2020 года в Краснодаре произошли массовые аварии на оборудовании АО "НЭСК - электросети" из-за большой нагрузки на энергосистему в связи с установившейся в регионе жаркой погодой. Без света оставались более 40 тыс. жителей.

"В целях повышения надежности, совместно с НЭСК-электросети отработали вопросы перевода питания на другие энергоцентры", - сказал Безуглый.

Он уточнил, что в данный момент нагрузка на сети составляет около 630 МВт, что больше прошлогодней примерно на 20%, однако в два раза ниже пиковой нагрузки, которая отмечалась в июне 2020 года. Также он отметил в рамках инвестиционной программы, компания проводит реконструкцию нескольких подстанций, что также повысит надежность сетей.

Заместитель директора ДГХ и ТЭК администрации города Илья Данильченко также отметил, что в целом крупные ресурсоснабжающие организации провели большую работу по минимизации рисков крупных аварийных отключений. По его словам, компании готовы ко входу в летний сезон пиковых нагрузок.

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества из-за высокой доли износа сетей. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.