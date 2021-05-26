Предприниматели Санкт-Петербурга в период пандемии получили поддержку на 80 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга в период пандемии коронавируса получил порядка 80 млрд рублей прямой адресной поддержки. Об этом сообщила в среду заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова по итогам своей рабочей поездки в Петербург.

"Хотела бы отметить ряд цифр. В Санкт-Петербурге структура малого бизнеса отличается от среднестатистической по России. Так, прирост [за последние пять лет] порядка 8% - это выше среднего по России, где темпы прироста составляют 3-4%. Также [в Санкт-Петербурге] высокая доля научного сектора и высокотехнологичного бизнеса. В совокупности [в период пандемии] по ключевым программам [финансовой поддержки] ФОТ.0, ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, а также по льготной программе "1764" [по ставке "ключевая ставка + 2,75 процентного пункта"] предпринимателям была оказана поддержка на [сумму] порядка 80 млрд рублей", - сказала Илюшникова.

По ее словам, за счет такой адресной поддержки предпринимателям города удалось сохранить более 250 тыс. рабочих мест.

Ранее Илюшникова отмечала, что кредиты по ФОТ на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии. По программе ФОТ.0 было сохранено 1,2 млн рабочих мест, по ФОТ 2.0 - 5,3 млн рабочих мест по всей стране.

ФОТ

В начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся после кризиса. Это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма. Еще одно условие - льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Программа предполагала, что кредиты вместе с процентами будут списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранят 90% работников.