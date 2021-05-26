Путин 26 мая проведет совещания по экономическим вопросам и по гособоронзаказу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 мая проведет в Сочи совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи и очередное совещание оборонной тематики, посвященное гособоронзаказу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня День российского предпринимательства, в том числе и поэтому Путин будет проводить совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

Также, по его словам, у Путина продолжается серия совещаний по оборонной тематике. "Сегодняшняя сессия будет посвящена гособоронзаказу по самым разным направлениям", - уточнил Песков.