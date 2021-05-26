Хайнань открыл первый в мире коммерческий центр хранения глубоководных океанических данных

ХАЙКОУ /Китай/, 26 мая. /ТАСС/. Управление промышленности и информатизации провинции Хайнань совместно с двумя китайскими компаниями-инвесторами открыли первый в мире коммерческий центр по хранению глубоководных океанических данных. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По сведениям издания, репозиторий будет состоять из 100 вместительных отсеков, которые планируется запустить в эксплуатацию в течение 14-й пятилетки (2021-2025). На текущем этапе ведется подготовка к началу работы только пяти из них. Суммарный объем информации, которую способно вместить хранилище, не указывается.

"В процессе развития мобильной связи новых поколений 5G и 6G поток данных будет возрастать чрезвычайно быстро. Этот центр позволит удовлетворить потребности дальнейшего развития", - рассказала вице-президент базирующейся в Пекине партнерской технологической компании Highlander Сюй Тань.

Как уточнили организаторы проекта, сфера применения умных технологий на Хайнане будет постепенно расширяться. В итоге, по их словам, возникает необходимость наращивать масштабы сотрудничества, в том числе с вовлечением соседних стран и регионов.

Хранилище океанических данных находится в Чанцзян-Лиском автономном уезде (западная часть острова) недалеко от хайнаньской АЭС. "Проект отличается низкой амортизацией [оборудования], он предполагает невысокие издержки. Следует напомнить и о таких преимуществах, как надежность и безопасность", - уточнила Сюй Тань.

Она напомнила, что политика Хайнаньского порта свободной торговли привлекает многие компании, в связи с чем количество заинтересованных субъектов рынка будет постоянно возрастать. "В такой ситуации крайне важно обеспечить упорядоченность и безопасность данных. Надеюсь, что в связи с освоением богатой океанической ресурсной базы Хайнаня этот центр будет иметь общенациональное и даже международное значение", - подытожила вице-президент Highlander.