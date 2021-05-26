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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Alitalia изменит маршрут своих грузовых рейсов в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

Многие европейские авиакомпании также уже объявили об отмене или приостановлении полетов в Белоруссию и над ней

РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Итальянская авиакомпания Alitalia решила изменить маршрут своих грузовых рейсов в связи с инцидентом с самолетом компании Ryanair в Минске. Об этом говорится в заявлении компании, которое было опубликовано в среду в Twitter.

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"До вчерашнего дня указов о запрете полетов над Белоруссией не издавалось, но с сегодняшнего дня мы приняли решение об альтернативном маршруте для грузовых рейсов", - отмечается в записи.

Ранее корреспонденту ТАСС представители авиаперевозчика сообщили, что рейсы в Минск компания не осуществляет. Ряд европейских авиакомпаний уже объявили об отмене или приостановлении полетов в Белоруссию и над ней.

В понедельник лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полеты над его территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии в ответ на инцидент с незапланированной посадкой в этой стране самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

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БелоруссияИталияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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