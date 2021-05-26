ФАС передала "Северстали" материалы по делу о монопольно высоких ценах на рынке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. ФАС России 20 мая передала "Северстали" необходимые материалы по делу о монопольно высоких ценах на рынке плоского проката, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"ФАС России сообщает, что 20 мая 2021 года уполномоченный представитель ПАО "Северсталь" под роспись ознакомился с материалами дела о нарушении антимонопольного законодательства", - сообщили в ФАС.

Накануне глава "Северстали" Александр Шевелев сообщил ТАСС, что компания пока не получила от ФАС документы по делу о монопольно высоких ценах на рынке плоского проката, но готова предоставить любую необходимую информацию.

В пресс-службе ФАС также отметили, что "описание выявленных признаков нарушения антимонопольного законодательства, доказательств, фактических и иных обстоятельств" содержится в определении о назначении дела, которое было опубликовано на официальном сайте ведомства 12 мая.

О деле против металлургов

Ранее ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и "Северсталь", поскольку они, по данным службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Проверка была проведена в связи с поступившем в ведомство заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат, отмечала ФАС. По информации ведомства, рост цен на прокат шел быстрее роста стоимости сырья. В случае, если факт нарушения будет установлен, компаниям могут быть назначены оборотные штрафы.

Металлурги заявили, что работают строго в рамках рыночной конкуренции и действующего законодательства, готовы к сотрудничеству с ФАС и предоставят ведомству все необходимые документы, подтверждающие соблюдение антимонопольного законодательства. Компании также отметили, что российские цены на стальную продукцию формируются исходя из мировых тенденций, а в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется.

В пресс-службе ФАС сообщали ТАСС, что представленные ММК, НЛМК и "Северсталью" пояснения не в полной мере обосновывают значительный рост цен плоского проката в России, а закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар на внутреннем рынке.