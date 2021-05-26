Всемирный банк считает, что новые санкции США не угрожают финансовой стабильности России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Влияние новых санкций США на российский финансовый сектор было сдержанным, их эскалация может привести к дополнительному давлению, но Россия вряд ли столкнется с проблемами фондирования. Об этом говорится в докладе об экономике России Всемирного банка.

"Влияние нового раунда санкций США на финансовый сектор до настоящего времени было сдержанным, однако их дальнейшая эскалация может привести к дополнительному давлению. Краткосрочные последствия новых санкций были ограниченными, так как они не угрожают финансовой стабильности. Вследствие того, что страна обладает существенными макрофискальными резервами, Россия вряд ли столкнется с какими-либо проблемами с фондированием, поскольку внутренний спрос со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов, может компенсировать уход международных инвесторов с рынка", - отмечает Всемирный банк.

По мнению экспертов ВБ, Банк России имеет большой потенциал для предоставления рынку при необходимости дополнительной ликвидности, а доля иностранных инвесторов среди держателей государственного долга России относительно невелика.

15 апреля 2021 года США ввели новый набор санкций против России, которые запрещают американским финансовым учреждениям покупать на первичном рынке новые российские государственные облигации, номинированные в российских рублях или других валютах, выпущенные после 14 июня 2021 года Банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ. Также запрещено предоставлять ссуды в рублях или других валютах Банку России, ФНБ и Минфину России. Эти санкции стали аналогом запрета на участие в первичных размещениях российских государственных еврооблигаций, введенного США в августе 2019 года.