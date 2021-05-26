Всемирный банк указал на риски перегрева российского ипотечного рынка

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Быстро растущий рынок ипотеки, поддерживаемый государством, пока не привел к увеличению доли проблемных ипотечных кредитов, но риск этого, возможно, растет, указано в докладе Всемирного банка о российской экономике.

"Качество ипотечных кредитов не показывает каких-либо признаков ухудшения, повышение спроса привело к перегреву рынка недвижимости в некоторых регионах. Кроме того, доступность жилья может снизиться из-за увеличивающегося разрыва между сокращающимися доходами населения и растущими ценами на жилье. Если цены на недвижимость будут продолжать расти при стагнации реальных располагаемых доходов домохозяйств, долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится. Это может повысить кредитные риски в банковской системе", - отмечает Всемирный банк.

Эксперты международного финансового института отмечают, что в настоящее время ожидается принятие решения правительства о новом продлении программы льготной ипотеки, существует вероятность, что она будет по большей части прекращена и продолжится только в нескольких российских регионах с низким уровнем спроса.

Госспрограмма была введена в апреле 2020 года с целью поддержки строительной индустрии и покупателей жилья в условиях пандемии COVID-19 и впоследствии была продлена до 1 июля 2021 года. В рамках этой программы ставка по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках (на сумму до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до половины этой суммы в регионах) составляет не более 6,5%, а размер минимального первоначального взноса сокращается до 15%.

Кредитные потери

Темпы и объемы реструктуризации кредитов свидетельствуют о том, что кредитные потери российских банков удается держать под контролем, говорится в докладе.

"В начале года Банк России заявил, что, по его оценкам, только 20-30% банковских кредитов, реструктурированных в результате пандемии, будут признаны проблематичными, что потребует формирования в текущем году дополнительных резервов в размере примерно 2% от общего кредитного портфеля банков. Как представляется, для большинства банков это будет вполне посильной нагрузкой, хотя некоторые небольшие банки потенциально могут столкнуться с трудностями", - отмечает Всемирный банк.

Согласно данным Банка России, с начала пандемии было реструктурировано 11% от общего кредитного портфеля банков (на сумму более 7,4 трлн рублей в номинальном выражении), включая 14% от общего количества кредитов, выданных крупным корпоративным заемщикам, 15% от общего количества кредитов малому и среднему бизнесу и 4% кредитных договоров физических лиц. 64% от общего количества реструктурированных корпоративных кредитов пришлось на три сектора - на нефтегазовую отрасль, на строительство и недвижимость и на металлургию.

Почти половина от общего количества реструктурированных кредитов малому и среднему бизнесу пришлась на предприятия в сфере недвижимости и строительства, 15% - на торговые предприятия и 7% - на предприятия гостиничного бизнеса и общественного питания, то есть на отрасли, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии.