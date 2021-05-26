Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2% по сравнению с мартовским прогнозом в 2,9%. Об этом говорится в докладе банка об экономике России.

"Согласно базовому прогнозу, рост ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно... Базовый сценарий предполагает постепенное сокращение числа новых случаев заболевания COVID-19. Как ожидается, оживлению экономики России, опирающемуся на рост потребления домохозяйств и инвестиции, будут способствовать восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году. Кроме того, потребление будет поддерживать низкий уровень активности в сфере международного туризма", - говорится в докладе.

В соответствии с прогнозом Всемирного банка, динамике роста валовых инвестиций в основной капитал будут способствовать повышение предпринимательской уверенности и государственные инвестиционные проекты. "К концу 2021 года - началу 2022 года ожидается восстановление миграционных потоков, что также окажет положительное воздействие на инвестиционные проекты, которым в настоящее время не хватает рабочей силы в ряде регионов. Совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер) может привести к тому, что уровень бедности на конец года составит 11,4% (по сравнению с 12,1% в 2020 году)", - отмечает ВБ.

При этом главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги в интервью ТАСС заявил, что в связи с неопределенностью нужно осторожно относиться к прогнозам. "Но вообще из-за высокой неопределенности к прогнозам надо относиться осторожно. Непонятно, как будет вести себя пандемия, поэтому делать прогнозы сложно", - сказал Санги.

Оптимистический сценарий

При этом, согласно оптимистическому сценарию, который приводится в докладе, если вакцинация будет проходить быстрее ожиданий, то это может привести к снятию ограничительных мер раньше, чем планировалось.

"Благодаря массовой вакцинации, перезапуску экономики стран, а также выделению крупных пакетов мер стимулирования экономики, рост мировой экономики может восстановиться быстрее и оказаться более долгосрочным, чем ожидается. Рост спроса на нефть может оказаться намного выше ожиданий. Этот оптимистический сценарий предполагает ускорение роста ВВП России в 2021, 2022 и 2023 годах до 3,8%, 4,8% и 3,3% соответственно и более стремительный рост внутреннего спроса, чем в рамках базового сценария", - сообщается в документе.

Как отмечают во Всемирном банке, более высокие темпы вакцинации от COVID-19 привели бы российскую и мировую экономику к более долговечному, устойчивому росту.

Пессимистический сценарий

Согласно докладу, в пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии и распространение новых штаммов вируса могут привести к необходимости более длительного сохранения ограничительных мер и в большем числе стран, что станет причиной гораздо более слабого спроса на нефть.

"Ослабление спроса и снижение цен могут привести к усилению давления на соглашение ОПЕК+. Возможный развал соглашения и последующее увеличение объемов добычи могут привести к сохранению существенно более низкого уровня цен на нефть на протяжении более длительного периода времени. Согласно пессимистическому сценарию, рост ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит 2,6%, -0,7% и 0,6% соответственно, а объем инвестиций сократится в 2022-2023 годах. Факторы, угрожающие росту экономики, перевешивают позитивные факторы", - говорится в докладе.

Прогноз Минэкономразвития РФ по росту российской экономики в 2021 году составляет 2,9%. По прогнозу Банка России, в 2021 году ВВП страны увеличится на 3-4%. В последующие годы темпы прироста ВВП составят 2,5-3,5% в 2022 году и 2-3% в 2023 году.

Инфляция в 2021 году

Инфляция в России по итогам 2021 году составит 4,9%, Всемирный банк.

Худший период кризиса на рынке труда

Худший период кризиса на рынке труда РФ, по-видимому, пройден, отмечается в тексте доклада.

"Потери рабочих мест в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле и индустрии гостеприимства связаны с введением ограничительных мер и трудностью перевода этих видов деятельности на удаленный режим. Однако сокращение занятости в сфере здравоохранения/ социального обслуживания в период пандемии объяснить труднее. Возможными объяснениями могут быть повышение уровня психологической и физической усталости среди медицинских работников, рост числа заражений коронавирусом среди работников этой категории или сокращение занятости в учреждениях социального обслуживания (в том числе частных), пострадавших от пандемии. В остальных секторах потери были гораздо меньше или вообще отсутствовали, что указывает на то, что для остальной экономики худший период кризиса, по-видимому, уже пройден", - отмечается в докладе.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле снизился до 5,2% с 5,4% в марте. Помощник президента РФ Максим Орешкин 22 мая заявил, что ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу текущего года.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.