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ВБ считает адресную соцподдержку россиян эффективнее ценовых соглашений с бизнесом

В докладе Всемирного банка говорится, что предпринятые кабмином РФ меры были привлекательными с политической точки зрения, однако они оказывали деформирующее влияние на экономику

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Меры правительства России по сдерживанию продовольственной инфляции, такие как соглашения с бизнесом по розничным ценам на продукты и некоторые товары, возымели действие, но из-за их дороговизны эффективнее было бы адресно поддержать наиболее уязвимые группы населения. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Темпы восстановления экономики в России ускоряются".

"В ответ на ускорение продовольственной инфляции российское правительство приняло ряд мер. Они предусматривали введение предельных розничных цен на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта ряда основных товаров и (или) предоставление субсидий производителям важнейших продовольственных товаров. Подобные меры привлекательны с политической точки зрения, поскольку они, как представляется, обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла российских потребителей. Однако, несмотря на политическое значение таких мер внутри страны, такие регуляторные меры оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету. Более правильным подходом была бы реализация программ адресной социальной помощи, учитывающих специфику и социальные нормы страны, для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения", - говорится в докладе.

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