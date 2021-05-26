ВБ считает адресную соцподдержку россиян эффективнее ценовых соглашений с бизнесом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Меры правительства России по сдерживанию продовольственной инфляции, такие как соглашения с бизнесом по розничным ценам на продукты и некоторые товары, возымели действие, но из-за их дороговизны эффективнее было бы адресно поддержать наиболее уязвимые группы населения. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Темпы восстановления экономики в России ускоряются".

"В ответ на ускорение продовольственной инфляции российское правительство приняло ряд мер. Они предусматривали введение предельных розничных цен на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта ряда основных товаров и (или) предоставление субсидий производителям важнейших продовольственных товаров. Подобные меры привлекательны с политической точки зрения, поскольку они, как представляется, обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла российских потребителей. Однако, несмотря на политическое значение таких мер внутри страны, такие регуляторные меры оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету. Более правильным подходом была бы реализация программ адресной социальной помощи, учитывающих специфику и социальные нормы страны, для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения", - говорится в докладе.