Всемирный банк: адресная соцподдержка была бы эффективнее ценовых соглашений с бизнесом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Меры правительства России по сдерживанию продовольственной инфляции, такие как соглашения с бизнесом по розничным ценам на продукты и некоторые товары, возымели действие, но из-за их дороговизны эффективнее было бы адресно поддержать наиболее уязвимые группы населения, говорится в докладе Всемирного банка "Темпы восстановления экономики в России ускоряются".

"В ответ на ускорение продовольственной инфляции российское правительство приняло ряд мер. Они предусматривали введение предельных розничных цен на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта ряда основных товаров и (или) предоставление субсидий производителям важнейших продовольственных товаров. Подобные меры привлекательны с политической точки зрения, поскольку они, как представляется, обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла российских потребителей. Однако, несмотря на политическое значение таких мер внутри страны, такие регуляторные меры оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету. Более правильным подходом была бы реализация программ адресной социальной помощи, учитывающих специфику и социальные нормы страны, для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения", - говорится в докладе.

Директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигман заявил в интервью ТАСС, что "административные меры, конечно, влияют на цены, они искажают рыночные сигналы, они искажают равновесие между спросом и предложением, и с этим связаны экономические издержки".

"Если мы хотим защитить тех, кто сильнее всех страдает от роста цен на продовольствие, наверно оптимальным решением будет введение такой вещи как минимальный гарантированный доход. Понятно, что это не решит проблему моментально, но в перспективе может дать должный эффект", - сказал Селигман.