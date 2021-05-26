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Военным, росгвардейцам, полицейским и пожарным повысят оклады почти на 4%

Оклады увеличат с 1 октября

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Размер окладов военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, пожарных и ряда других силовиков будет повышен на 3,7% с 1 октября 2021 года. Это следует из постановления правительства, текст которого размещен на официальном портале правовой информации.

В тексте постановления говорится, что оклады увеличат в 1,037 раза (3,7%) для военных срочной службы и контрактников, росгвардейцев, полицейских, пожарных, таможенников и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы. Увеличение окладов коснется сотрудников и уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения.

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