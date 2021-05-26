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Госдума одобрила в I чтении урегулирование споров онлайн в сфере защиты прав потребителей

Проект закона вводит понятие "онлайн-сервис урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы "О защите прав потребителей" и "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации). В случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.

Законопроект вводит понятие "онлайн-сервис урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей" - электронный сервис портала "Госуслуги", обеспечивающий процесс предъявления, рассмотрения и удовлетворения требований потребителей, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, в рамках досудебного урегулирования споров между потребителем и изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером, владельцем агрегатора), связанных с продажей товаров (выполнением работ, оказанием услуг) с использованием сети "Интернет".

Положения об урегулировании споров с использованием онлайн-сервиса не применяются к отношениям, связанным с досудебным урегулированием споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями. При этом допускается использование финансовыми организациями онлайн-сервиса для урегулирования споров с потребителями финансовых услуг, не подлежащих рассмотрению уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг.

В договоре, заключаемом между продавцом (исполнителем) или владельцем агрегатора и потребителем, может быть указана информация о возможности направления потребителем требований, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, посредством онлайн-сервиса путем размещения информации на сайте продавца (исполнителя) или владельца агрегатора в интернете либо в компьютерной программе продавца (исполнителя) или владельца агрегатора. Если такая информация была доведена до сведения потребителя, продавец (исполнитель, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер, владелец агрегатора) обязан принять к рассмотрению требования потребителя и участвовать в урегулировании спора с использованием онлайн-сервиса. При этом плата за использование онлайн-сервиса со сторон спора не взимается.

Процедуры урегулирования споров с использованием онлайн-сервиса должны осуществляться на основе принципов добросовестности, законности и беспристрастности независимых лиц (экспертов, специалистов и других лиц, привлекаемых к участию в урегулировании спора) в случае их привлечения к участию в урегулировании спора в соответствии с правилами урегулирования споров с использованием онлайн-сервиса, установленными правительством РФ.

Законопроект нацелен на воплощение рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленных на развитие электронной коммерции. Законопроект призван создать благоприятные условия для обеспечения эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования споров и информационных технологий, что позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав и снизить нагрузку на судебную систему, говорится в пояснительной записке.

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