Финляндия отозвала разрешение "Белавиа" на полеты в страну

ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая. /ТАСС/. Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom отозвало разрешение на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" в страну. Об этом ведомство сообщило в среду.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Traficom отменило разрешение на полеты белорусской государственной компании "Белавиа" в Финляндию", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что основанием для такого решения является оценка Traficom, в соответствии с которой "Белоруссия не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров в своем [воздушном] пространстве".

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с вынужденной посадкой в Белоруссии 23 мая самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.