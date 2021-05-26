В России запустили программу переработки кофейных капсул Nescafe dolce gusto

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Компания "Нестле" запустила в России программу сбора и переработки кофейных капсул Nescafe dolce gusto, говорится в сообщении компании.

"Инициатива по переработке кофейных капсул уже реализуется в ряде стран мира. Теперь и российские потребители могут сдать капсулы на переработку и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Процесс очень прост: можно передать использованные капсулы курьеру при получении заказа с сайта бренда в зоне доставки, покрывающей основную часть регионов России. В Москве и Санкт-Петербурге можно принести использованные капсулы в один из пунктов сбора логистической группы компаний "Курьер сервис экспресс". Пункты сбора капсул указаны на карте сайта", - говорится в сообщении.

Потребители также могут сдать использованные алюминиевые капсулы Starbucks для системы Nespresso в указанных пунктах сбора. По программе также можно сдать капсулы Starbucks для системы Nescafe dolce gusto. Инициатива реализуется в сотрудничестве с компанией "Сфера экологии" - одной из крупнейших организаций по переработке и утилизации отходов в России, а также с логистической группой компаний "Курьер сервис экспресс", которая организует доставку и поддерживает пункты приема использованных капсул.

"В будущем бренд планирует расширять географию пунктов сбора капсул. Переработанный пластик используется повторно для изготовления бытовых предметов, а кофейный жмых применяется в качестве экологически безопасного удобрения", - сообщили в компании.

"Мы стремимся к тому, чтобы ни одна упаковка нашей продукции не попадала на полигон или не становилась мусором. Мы предпринимаем активные действия в разработке экологичных решений в упаковке: привлекаем партнеров, способствуем более ответственному поведению и вовлекаем наших потребителей. Запуск программы по переработке капсул Nescafe dolce gusto в России станет еще одним шагом на пути к формированию безотходного будущего", - отметил глава "Нестле" в России и Евразии Марсиаль Роллан, слова которого приводятся в сообщении.