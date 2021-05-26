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"Норникель" инвестирует 80 млрд рублей в реконструкцию нефтебаз

Инвестировать планируется до 2025 года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" инвестирует порядка 80 млрд рублей в реконструкцию собственных нефтебаз. Об этом на презентации отчета компании об устойчивом развитии сообщил вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев.

"Мы инициировали проекты по реконструкции нефтебаз и других объектов наших. До 2025 года мы планируем инвестировать около 80 млрд рублей", - сказал Селезнев, добавив, что объем инвестиций еще будет уточняться.

Реконструкция объектов хранения топлива связана с утечкой ГСМ на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Один из топливных резервуаров на ТЭЦ Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля"), разрушился. Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью оплатил сумму ущерба.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

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