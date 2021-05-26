Госдума приняла в I чтении законопроект о наказании за поддельные средства маркировки

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за применение заведомо поддельных средств идентификации.

Документ распространяет уголовную ответственность, предусмотренную за производство и сбыт товара без необходимой маркировки, на применение заведомо поддельных средств идентификации. Поправки предлагается внести в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ.

Документ предлагает дополнить статью положением, согласно которому использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров будет наказываться штрафом до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей. В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц срок лишения свободы может составить до четырех лет со штрафом до 100 тыс. рублей.

Если речь идет о крупной партии товара, то штраф увеличивается до 400 тыс. рублей. Срок заключения также составит до трех лет.