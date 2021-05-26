Госдума уточнила в I чтении предоставление финотчетности разными видами организаций

МОСКВА, 26 мая./ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет состав сведений о бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащих размещению организацией в Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО), дополнив его сведениями об аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности).

Документ был инициирован правительством.

Законопроектом также предусматривается ограничение перечня организаций, освобожденных от представления бухгалтерской в ГИРБО, наделения правительства РФ полномочиями по определению случаев, в которых доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, может быть ограничен на временной или постоянной основе для определенных категорий пользователей. Предполагается, что такими случаями могут быть введение в отношении организации мер ограничительного характера иностранными государствами и межгосударственными образованиями. Также предусматривается установление единого ограничительного срока для представления исправленной бухгалтерской отчетности в ГИРБО.