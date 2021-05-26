Свыше 4 млрд единиц товаров легкой промышленности и обуви получили маркировку

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Свыше 4 млрд единиц продукций легкой промышленности и обуви уже получили маркировочные коды, сообщает в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"В категориях легкой промышленности и обуви в России уже промаркировано свыше 4 млрд единиц товаров. При этом на обувную продукцию приходится 2,46 млрд кодов, а на легпром - 1,57 млрд. Всего в этих двух категориях на остатки пришлось 2,8 млрд Data Matrix кодов. Данные системы "Честный знак" показывают, что четверть всей продукции обуви и легкой промышленности произведена в РФ, 75% - это импорт", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора ЦРПТ Веры Волковой.

Приложение "Честный знак" используется покупателями для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, при помощи сканирования Data Matrix кодов в нем также можно посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать, в том числе для восстановления истории покупки при возврате товара.

Обязательная маркировка обуви была введена 1 июля 2020 года, для пяти групп товаров легкой промышленности - 1 января 2021 года. При этом, по данным ЦРПТ, у бизнеса была возможность нанести коды на остатки продукции легпрома до 1 мая 2021 года, а домаркировка остатков обуви должна завершится 1 июня. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.