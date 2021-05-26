Audi заявила, что не намерена продавать Lamborghini

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen, сообщил о том, что не намерен продавать свою престижную итальянскую марку Lamborghini. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на пресс-службу компании Audi.

"Нам не делали никаких предложений. Lamborghini не продается", - сообщили в пресс-службе. В компании, как отметила представитель Audi, никаких разговоров на эту тему не ведется.

Ранее СМИ, как отмечает DPA, сообщали о том, что швейцарская компания Quantum Group вместе с лондонской инвестиционной компанией Centricus предложили выкупить Lamborghini за €7,5 млрд. При этом также была информация, что Quantum Group хочет дать пятилетнюю гарантию занятости 1 800 работникам итальянской компании и стремится к стратегическому партнерству с концерном Volkswagen.

Как отмечает DPA, о будущем таких брендов, как Lamborghini, Bugatti и Bentley, а также производителя мотоциклов Ducati, входящих в концерн Volkswagen, постоянно ходит множество слухов.

Как указывает агентство, в прошлом году Lamborghini продала 7 430 дорогих автомобилей сегмента SUV и спорткаров на общую сумму в €1,6 млрд.