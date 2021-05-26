Эксперт: открытие завода Tesla в РФ позитивно повлияет на развитие зарядной инфраструктуры

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Создание собственного производства компанией Tesla в России окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры электрозарядных станций. Об этом ТАСС сообщила эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.

При этом она уточнила, что открытие предприятия будет иметь ограниченное влияние на спрос на электромобили. "Даже в Москве самыми популярными являются авто стоимостью около $13-15 тыс., при том как в США самая дешевая Тесла обходится в $35 тыс.", - отметила Грушевенко.

По ее словам, поддержка Tesla со стороны государства может включать в себя снижение импортных пошлин на детали для электрокаров, а также содействие в установке зарядных станций.

Ранее в ходе просветительского марафона "Новое знание" глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Целый ряд регионов РФ уже публично предложил Маску создать производство на их территории. В свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в России.

О развитии сети зарядных станций в России

В России одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей является компания "Россети", компания начала развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году. Сейчас компания управляет сетью из 263 станций, к 2025 году их количество вырастет до 1 341. Планируется охватить 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей с тем, чтобы можно было бы на электромобиле доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда. Компания, в частности, сотрудничает с Volkswagen Group Rus и "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместная работа по созданию мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.

Развитие зарядной инфраструктуры в "Россетях" осуществляется в рамках программы цифровой трансформации, которая была принята советом директоров в 2018 году на период до 2030 года. Программа реализуется в дочерних предприятиях группы, включая "Россети Центр", "Россети Центр и Поволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.