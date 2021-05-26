Дума приняла в первом чтении законопроект об агротуризме

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий развитие в России сферы сельского туризма (агротуризма).

Проектом, в частности, предлагается дополнить закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Сельский туризм определяется как "туризм, предполагающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг".

Также предлагается дополнить закон "О развитии сельского хозяйства" пунктом о развитии аграрного туризма и поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые организуют такой туризм. "Под аграрным туризмом... понимается вид сельского туризма, предполагающий посещение сельской местности с целью отдыха и ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды". Также под определение агротуризма подпадает само предоставление фермерами услуг по размещению туристов, обеспечению их питания и досуга.

По словам главы профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, доля доходов от агротуризма у российских фермеров не превышает одного процента, в то время как в европейских странах она составляет до трети всей прибыли.

"Создание нормативно-правовой базы для этого вида деятельности и создание благоприятных условий для ее развития обеспечит рост рынка агротуризма примерно в семь раз и создаст до 60 тыс. новых рабочих мест. Развитие сельского туризма будет способствовать диверсификации сельской экономики и повышению доходности сельхозтоваропроизводителей", - заявил депутат.