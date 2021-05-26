Польша не запрещала самолету "Белавиа" вхождение в свое воздушное пространство

ВАРШАВА, 26 мая. /ТАСС/. Польское агентство воздушного судоходства сообщило самолету "Белавиа", следующему по маршруту из Минска в Барселону, о возможных сложностях при пересечении воздушного пространства Франции, но не запрещало ему вхождение в польское воздушное пространство. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь агентства Павел Лукашевич.

"Польша ничего ему не запрещала", - сказал он. "Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует ее", - сказал он.

Как подчеркнул Лукашевич, доказательством того, что Польша не запрещала полеты самолетов "Белавиа", служит тот факт, что в варшавском аэропорту только что приземлился другой самолет этой авиакомпании из Минска.

В свою очередь Польское управление гражданской авиации сообщило, что допуск самолетов в воздушное пространство не в его компетенции, а потому регулятору не известно, почему рейс авиакомпании "Белавиа" по маршруту Минск - Барселона летает кругами у польской границы. "Управление гражданской авиации не занимается допуском или не допуском самолетов", - сообщила в среду корреспонденту ТАСС представитель управления. "Я вижу самолет сейчас. Самолет сейчас двигается в направлении Польши. Я не знаю, почему он летает кругами, - сказала она. - Я не знаю, что произошло".

При этом представительница управления подчеркнула, что в данный момент готовится к посадке самолет из Минска в Варшаву. "Также летит самолет из Амстердама в Минск", - добавила она.

Запрет

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.

После в Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов. После инцидента некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с Белоруссией либо рекомендовать авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики.