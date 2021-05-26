Роскомнадзор начнет проводить оценку качества связи на территории автомобильных дорог

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор в 2021 году начнет проводить оценку качества связи на территории автомобильных дорог, связывающих административные центры субъектов России. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Терляков на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.

"По направлению мониторинга качества услуг подвижной радиотелефонной связи - в 2020 году оценка качества услуг подвижной радиотелефонной связи проведена на территории 65 населенных пунктов, все результаты и протоколы проведенных мероприятий опубликованы на ресурсе "Качество связи.рф". <…> Стоит отметить, что в 2021 году оценка качества услуг подвижной радиотелефонной будет проводиться не только на территории крупных городов, но и [на территории] районных городов, а также на автомобильных дорогах, связывающие административные центры субъектов", - сказал он.

Также спикер отметил, что, по данным операторов связи, с середины марта 2020 года отмечается лавинообразное увеличение нагрузки на фиксированную сеть связи - домашний интернет, рост трафика за считанные дни с начала пандемии в стране составил более 35%. Мониторинг показал, что у некоторых операторов фиксированной связи загрузка сетей связи в 36 субъектах достигла 80-90%.

По направлению контроль целостности с точки безопасности функционирования сетей связи общего пользования - все цели, поставленные в 2020 году выполнены в полном объеме, а именно реализован следующий функционал Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования: создан реестр адресно-номерных ресурсов сети интернет; создана национальная система доменных имен; создана информсистема управления и мониторинга сетью связи общего пользования; создана лаборатория сетевых угроз для проведения исследований в области исследования противодействия угрозам устойчивости и безопасности и целостности функционирования российского сегмента сети интернет. Также создана автоматизированная система обеспечения безопасности российского сегмента сети интернет, обеспечивающая ограничение доступа к противоправной информации. "Покрытие техническими средствами противодействия угроз на мобильных сетях составило 100%, на сетях фиксированной связи 60%. По 12 угрозам приняты регламенты реагирования, ведется дальнейшая работа по данному направлению", - сказал он.