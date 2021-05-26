В зоне лечебного туризма Хайнаня в 2021 году отгрузили медицинские товары на $15,64 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 26 мая. /ТАСС/. Таможенный склад международной зоны лечебного туризма Лэчэн в китайской провинции Хайнань принял в этом году медицинские товары на сумму более 100 млн юаней (свыше $15,64 млн). Об этом сообщили газета "Хайнань жибао".

"С начала этого года до начала мая стоимость поступившего на склад товара превысила 100 млн юаней, и по мере ускорения развития зоны Лэчэн во второй половине года стоимость медицинских препаратов и оборудования продолжит увеличиваться, ожидается, что к концу года она превысит 300 млн юаней (около $47 млн)", - цитирует издание представителя таможенного склада Син Фэя.

С начала года со склада ежемесячно поставляли лекарства и медицинское оборудование на сумму более 20 млн юаней (около $3,13 млн). В частности, в хранилище имеются используемые пациентами с потерей слуха кохлеарные имплантаты, интраокулярные линзы (искусственные хрусталики), антитела для лечения нейробластомы, противовоспалительное средство флуоцинолона ацетонид, применяемый при лечении немелкоклеточного рака легкого препарат пралсетиниб и многие другие медицинские товары.

"Благодаря таможенному складу лицензированные лекарства и медицинское оборудование можно легко получить в случае необходимости, это значительно улучшает процесс лечения и сокращает время ожидания для пациента", - отметил Син Фэй.

В 2020 году стоимость товаров на таможенном складе кластера Лэчэн составила 171 млн юаней (примерно $27 млн).

Решение о создании пилотной зоны международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на Хайнане было принято в 2013 году. Площадь объекта составляет 20 кв. км, на его территории представлены клиники традиционной китайской и западной медицины. Этот кластер привлекает высококвалифицированных специалистов из Китая и других стран, а также сотрудничает с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями для оказания услуг международного класса.