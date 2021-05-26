В Москве начал работу открытый дискуссионный клуб "mos.эксперт"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первая встреча открытого дискуссионного клуба "mos.эксперт" состоялась в Москве. Об этом сообщил журналистам министр правительства столицы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что клуб позволит установить прямой и оперативный диалог между контрольными органам и представителями бизнеса.

"Создание дискуссионного клуба необходимо тем, что постоянно возникает много вопросов со стороны предпринимательского сообщества, поставщиков к государственным структурам. Это и вопросы, связанные с функционированием контрактной системы, непосредственно с доступом к закупкам Москвы, это и вопросы, связанные с работой контрольно-надзорных органов. Задача этой площадки - обсуждать наиболее проблемные вопросы и находить пути решения", - сказал Данчиков.

По его словам, периодичность встреч будет определена позже и исходя из повестки и той проблематики, которую необходимо выносить на эту площадку.

По словам Данчикова, на сегодняшний день закупочная деятельность - актуальная тема. Очень многих поставщиков и заказчиков волнует эффективность работы контрактной системы. Также, вероятно, уже в весеннюю сессию будет принят большой оптимизационный законопроект - изменения в 44 федеральный закон, которые позволят сократить количество способов осуществления закупок, сделать взаимодействие заказчика и поставщика более удобным.

"Москва является одним из крупнейших заказчиков в стране, ежегодно около 500 тыс. контрактов заключается, а это где-то около 300 тыс. заказчиков и 200 тыс. поставщиков. <...> Количество контрактов у нас может носить плавающий характер - их может быть чуть больше, чуть меньше. Могу сказать, что Москва ежегодно держит определенный уровень объема закупок, которые осуществляются на конкурентной основе", - добавил Данчиков.

По его словам, на сегодняшний день в среднем от пяти участников приходят на торги. Снижение на торгах составляет около 10%.

О клубе

Дискуссионный клуб позволит установить прямой и оперативный диалог между контрольными органами, городскими организациями, регуляторами и представителями бизнеса, а также сформировать профессиональное сообщество, готовое к выработке предложений, направленных на развитие городских государственных сервисов для бизнеса и госорганизаций.

Формат встреч носит абсолютно открытый характер и доступен для посещения любому желающему. Ценным для подобного рода мероприятий является разбор реальных ситуаций, а также обмен мнениями. В качестве экспертов выступают именно практики, представители ведомств, имеющие прямое отношение к развитию городских и федеральных сервисов в финансово-бюджетной и экономической средах, а также реализации реформы контрольной и надзорной деятельности.