ТВЕРЬ, 26 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак на следующей неделе проведет совещание по рынку топлива, на котором в том числе будет рассмотрено предложения Российского топливного союза (РТС) по ограничению экспорта бензина.

"Я проведу на следующей неделе совещание. Письмо РТС мы получили. Мы обсудим в целом ситуацию на оптовом рынке, на розничном", - заявил Новак журналистам, добавив, что такие совещания проводятся регулярно для оценки и предупреждения всех рисков. В целом, по словам вице-премьера, "ситуация на розничном рынке стабильна".

Он также отметил, что сейчас нет необходимости в заключении соглашений с компаниями по топливу по аналогии с 2018 годом, когда нефтяники зафиксировали цены на АЗС по договоренности с властями. Сейчас запасов бензина в стране достаточно.

Вопрос о введении режима НДД ранее 2024 года еще будет обсуждаться, также отметил Новак.