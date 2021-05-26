Индивидуальные предприниматели составляют более 60% участников системы маркировки

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 500 тыс. предприятий зарегистрировались в государственной системе маркировки "Честный знак", из них более 300 тыс. являются индивидуальными предпринимателями. Об этом в среду сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Производители, импортеры и другие участники оборота продолжают активно подключаться к системе маркировки. На сегодняшний день в базе данных зарегистрированы 517 607 участников оборота, из них 317 843 - индивидуальные предприниматели", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

Он также отметил, что число юридических лиц, подключившихся к системе, составляет практически 200 тыс.

Приложение "Честный знак" используется покупателями для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, при помощи сканирования Data Matrix кодов в нем также можно посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать, в том числе, для восстановления истории покупки при возврате товара.

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, пива и других слабоалкогольных напитков, БАД, велосипедов и кресел-колясок.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.