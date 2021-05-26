В Пензенской области долг муниципалитетов превысил 6,5 млрд рублей

ТАСС, 26 мая. Долг органов местного самоуправления Пензенской области составил 6,58 млрд рублей по состоянию на 1 мая 2021 года. При этом в структуре долга коммерческие кредиты составляют 88% - 5,8 млрд рублей, сообщил в среду врио губернатора региона Олег Мельниченко.

"Если говорить о консолидированном муниципальном долге за 2020 год, он увеличился на 430,8 млн рублей и на 1 января 2021 года составил 6 млрд 641 млн рублей. По состоянию на 1 мая 2021 года он у нас немного уменьшился - на 62,7 млн рублей - и составил 6 млрд 578,9 млн рублей", - сообщил он в ходе круглого стола о концепции развития местного самоуправления в РФ в Совете Федерации.

Мельниченко добавил, что доля задолженности по коммерческим кредитам составляет порядка 88% от общего объема - 5,8 млрд рублей. "Основная задолженность местных бюджетов - это задолженность именно коммерческая", - сказал врио губернатора.

По данным Минфина Пензенской области, на 1 октября 2020 года госдолг региона составлял более 21,1 млрд рублей, из которых свыше 9 млрд рублей - это бюджетные кредиты.