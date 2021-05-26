Запрет Украиной импорта электроэнергии из России не отразится на работе энергосистемы РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который был ранее принят на Украине, не повлияет на работу энергетической системы России. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, слова которого передает пресс-служба.

"Прекращение Украиной импорта электроэнергии из России никак не отразится на функционировании российской энергосистемы. Даже в случае прекращения коммерческих поставок энергосистемы двух стран будут работать в синхронном режиме", - подчеркнул замглавы Минэнерго РФ.

Ранее Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября 2021 года.