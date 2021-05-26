В Петербурге заложили траулер "Капитан Портнов" для работы в северных морях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге приступил к строительству траулера-процессора "Капитан Портнов" для группы компаний "Норебо". Траулер станет девятым судном проекта 170701. Об этом в среду сообщила пресс-служба верфи.

"В рамках контракта с Группой на верфи началось строительство девятого траулера- процессора проекта 170701. Название судна "Капитан Портнов", - говорится в сообщении.

Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в Охотском и Беринговом морях, Северной части Тихого океана. Для переработки улова на судне предусмотрена современная многофункциональная рыбофабрика, она позволит получать качественный продукт в виде мороженой рыбы, рыбного филе, икры и печени минтая, рыбного фарша и муки. Отходы от переработки будут сведены к минимуму.

Суда проекта 170701 имеют длину более 80 м, ширину 16 м и могут развивать скорость в 15 узлов. Они предназначены для безотходной глубокой переработки рыбы в открытом море. На установленной на борту рыбной фабрике можно изготавливать охлажденное рыбное филе, фарш, рыбную муку, консервировать икру, печень.

"Северная верфь" (первое название - "Путиловская") - петербургское судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов.