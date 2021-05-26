Число безработных в Вологодской области снизилось в три раза по сравнению 2020 годом

ТАСС, 26 мая. Число официально зарегистрированных безработных в Вологодской области снизилось в три раза по сравнению с пиковым показателем 2020 года, когда в регионе безработными числились 33 тыс. человек. Власти рассчитывают вернуться к допандемийным показателям занятости до конца года, сообщил губернатор Олег Кувшинников, выступая в среду с отчетом перед депутатами законодательного собрания региона.

"В пиковый период - третий квартал 2020 года - одновременное число безработных превышало 33 тыс. человек. Сейчас ситуация стабилизировалась, число безработных сократилось в три раза, а вакансий на рынке снова больше, чем людей, ищущих работу", - сказал Кувшинников.

В 2020 году в органы службы занятости населения области за содействием в поиске подходящей работы обратились 62 тыс. человек, что в два раза больше, чем в 2019 году. Это было вызвано в том числе и значительной федеральной поддержкой, предусмотренной для безработных. Всего в течение года работодателями в службу занятости было заявлено порядка 54 тыс. вакансий со средней заработной платой 26 тыс. рублей, что помогло сгладить пик безработицы, отметил губернатор.

В области принимаются меры для решения проблемы занятости. В муниципалитетах в этом году в новом формате начнут работу отделения занятости. "Перед нами президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача до конца года восстановить уровень занятости населения до допандемического уровня. Мы это поручение выполним", - подчеркнул Кувшинников.