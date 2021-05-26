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ПМЭФ-2021

Захарова: ПМЭФ-2021 пройдет с соблюдением мер безопасности, рекомендованных ВОЗ

По словам официального представителя МИД России, в рамках форума будут созданы все условия для продуктивной работы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Предстоящий XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня, пройдет при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Питерский форум будет организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - отметила она. - Эти меры тщательным образом проработаны организационным комитетом с учетом требований ВОЗ".

По словам официального представителя дипведомства, в рамках форума будут созданы все условия для продуктивной работы, установления и развития деловых контактов, а также возможности принять участие в насыщенной культурной и спортивной программах.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПМЭФ-2021
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