Захарова: ПМЭФ-2021 пройдет с соблюдением мер безопасности, рекомендованных ВОЗ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Предстоящий XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня, пройдет при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Питерский форум будет организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - отметила она. - Эти меры тщательным образом проработаны организационным комитетом с учетом требований ВОЗ".

По словам официального представителя дипведомства, в рамках форума будут созданы все условия для продуктивной работы, установления и развития деловых контактов, а также возможности принять участие в насыщенной культурной и спортивной программах.