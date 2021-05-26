Danone вложила 277 млн рублей в запуск линии детских молочных смесей в Подмосковье

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Компания Nutricia (подразделение Danone, специализируется на производстве детского питания) вложила 277 млн рублей в запуск линии детских молочных смесей в городе Истра Московской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Новая производственная линия, в которую было инвестировано 277 млн рублей, позволит увеличить мощности еще на 4,4 тыс. тонн готовой продукции в год", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.

Линия открыта на заводе "Истра-Нутриция". Общая его площадь превышает 11 га. Производственные мощности предприятия составляют около 24 тыс. т молочной смеси и 8 тыс. т каш. 90% продукции завода поставляется на российский рынок, 10% экспортируется на рынки стран СНГ, преимущественно в Казахстан.

О компании

Nutricia - один из лидеров в области продуктов питания для детей раннего возраста. С 2007 г. входит в международную корпорацию Danone, являясь подразделением Nutricia Specialized Nutrition. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. На сегодняшний день продукция компании представлена более чем в 130 странах мира.