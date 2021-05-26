В Москве планируют подготовить дополнительные выпуски облигаций

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Москвы в ближайшее время планируют подготовить дополнительные выпуски облигаций, так как уже зарегистрированные три - это половина от запланированного объема. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить про нашу стратегию взаимствований. Для нас реализация экологических, "зеленых" проектов является приоритетной в политике Москвы. <…> Те три выпуска, о которых я сказал ранее, не последние - [это] всего половина от того объема, который мы хотим разместить в этом году. В ближайшее время мы подготовим дополнительные выпуски", - сказал Ефимов.

По его словам, власти уверены, что за такими "зелеными" проектами будущее. В рамках тех инвестиционных программ, которые реализуются как на уровне государственных органов, так и компаний, их доля будет увеличиваться. Соответственно, со временем доля "зеленых" облигаций тоже будет становиться все больше.

"Нам важно, чтобы сформировалась соответствующая культура. Среди западных инвесторов такая культура очень развита. <…> Уверен, что это ("зеленые" облигации - прим. ТАСС) в последующем получит развитие", - добавил заммэра.

Средства от размещения "зеленых" облигаций Москвы будут направлены на финансирование городских проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта, замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. Москва будет ежегодно публиковать отчеты об использовании средств от облигаций.

Власти Москвы при размещении "зеленых" облигаций ориентируются на банки, инвестиционные фонды и физических лиц. Как сообщил Ефимов, около половины от размещения, которое состоится 27 мая, может отойти банкам.

"В целом банки, если говорить пока по нашей практике, у нас [в России] забирают около половины размещения ценных бумаг, остальное - это инвестиционные фонды, в том числе и физические лица. Достаточно большое количество заявок поступает от физических лиц на наши ценные бумаги как напрямую через брокерские счета, так и через инвестиционные подразделения банков и соответствующие инвестиционные фонды", - сказал Ефимов.

Короткий срок

Заммэра Москвы добавил, что спрос со стороны банков на облигации может быть связан с их коротким сроком обращения.

"Если говорить про наши "зеленые" облигации, то у нас спрос со стороны банков несколько выше [аналогичных примеров во Франции]. Это связано со сроком облигаций, они семилетние. Статистика говорит, чем короче срок ценных бумаг, тем больше заинтересованы в них финансовые учреждения и, соответственно, при более длинных сроках чаще инвестируют страховые организации и инвестиционные фонды", - добавил заместитель мэра Москвы.

На вопрос, как город видит размещение на европейских рынках, Ефимов ответил, что этот вопрос прорабатывается, решение пока не принято.

"Связано это с тем, что в отличие от Российской Федерации, которая выходит на соответствующие биржи, у нас нет доходов бюджета, которые были бы номинированы в иностранной валюте. Получается, что мы, размещая ценные бумаги, номинированные в валюте, мы несем все валютные риски. Мы осторожно смотрим на этот сектор, но, тем не менее, не исключаем его в течение текущего года", - добавил Ефимов.

"Зеленые" облигации Москвы

27 мая состоится размещение первого в России субфедерального выпуска "зеленых" облигаций Москвы. Объем выпуска составит 70 млрд рублей (€777 млн), номинал облигаций - 1 000 рублей (11 евро), срок обращения - 7 лет. Дата погашения - 18 мая 2028 года.

Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств правительство города направит на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2 ) от автотранспорта.

"Зеленые" облигации Москвы будут размещены на Московской бирже, приобрести их могут российские и иностранные инвесторы, управляющие компании, трейдеры и частные лица.

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