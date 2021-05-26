Литва закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Белорусские авиакомпании, а также все авиаперевозчики, лицензия которым выдана Минском, лишаются права входа в воздушное пространство Литвы. Такое решение на своем заседании в среду утвердило правительство балтийской республики.

"Участники саммита ЕС в Брюсселе пришли к выводу, что воздушное пространство ЕС должно быть для белорусских авиакомпаний закрыто. Мы намерены сразу же это реализовать на деле", - заявил на заседании кабинета министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

Решение правительства вступает в силу в четверг в 03:00 по местному времени (совпадает с мск).