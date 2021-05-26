"Россети" внедрили машинное зрение на подстанции в Саратовской области

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Компания "Россети" внедрила систему машинного зрения на подстанции "Курдюм" в Саратовской области, которая выдает мощность Балаковской АЭС и обеспечивает электроэнергией регион с населением 2,4 млн человек, говорится в сообщении компании.

В частности, была установлена высокоавтоматизированная система мониторинга, которая включает в себя модули тепловизионного, аудио- и визуального контроля, а также беспилотный летательный аппарат.

В "Россетях" пояснили, что внедренная технология позволит контролировать все ключевое оборудование подстанции и заходящие линии электропередачи. Более того, система позволит выявлять дефектные элементы, нагрев контактных соединений и повреждения проводов без необходимости подъема на опору.

"Проект нацелен на увеличение надежности работы центра питания за счет оперативного выявления и устранения нарушений. По итогам опытно-промышленной эксплуатации на подстанции "Курдюм" будет принято решение о его масштабировании", - уточнили в компании.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский Регион".