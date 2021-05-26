Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики возглавил Игорь Носов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первый замруководителя Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов назначен исполняющим обязанности генерального директора корпорации, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.

"Решением Минвостокразвития России исполняющим обязанности генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики назначен Игорь Носов", - сказали в пресс-службе.

В январе главой корпорации стал Эдуард Черкин, ранее занимавший должность руководителя направления "Автомобилестроение" консалтинговой компании Boston Consulting Group в СНГ. КРДВ является ключевым институтом развития Дальнего Востока и Арктики, который консолидировал функции нескольких организаций (АНО "Агентство по развитию человеческого капитала" и АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта"). Решение об их ликвидации было принято правительством России в рамках реформы институтов развития.

"Консолидация завершена. Благодарю за проделанную работу Эдуарда Черкина, под руководством которого выстроены и настроены основные бизнес-процессы. Реорганизация системы институтов развития позволит сделать работу корпорации более клиентоориентированной, повысить качество услуг и сервисов, эффективность использования ресурсов, быстрее конвертировать намерения инвесторов в конкретные результаты. Одна из ключевых целей - привлечь на Дальний Восток и в Арктику новые инвестиции, вернуть динамику этой работе. Уверен, что команда КРДВ под операционным руководством Игоря Носова, который участвовал в создании и развитии особых экономических зон в Татарстане, успешно справится с этой задачей", - цитирует пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Игорь Носов занимал должность первого заместителя генерального директора КРДВ. В 2018-2020 годах работал заместителем губернатора Нижегородской области, до этого - являлся генеральным директором АО "Особая экономическая зона "Иннополис". Занимал руководящие должности в правительстве Москвы и правительстве Республики Татарстан, возглавлял Совет директоров особой экономической зоны "Алабуга".